О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову

Коммунальные предприятия Харькова испытывают нехватку рабочей силы, сообщил мэр города Игорь Терехов во время мероприятия в рамках проекта «Новая страна» от информационного портала «LB.ua», передает пресс-служба горсовета.

Мэр отметил, что работу, в частности, активно предлагают внутренне перемещенным лицам.

«Государственная служба занятости должна направить свою деятельность на поощрение людей переквалифицироваться и начинать работу. К примеру, нам нужны водители. Сейчас машинистами в метро, ​​водителями трамваев и троллейбусов работают женщины. Мы их учим и даем работу. И нуждаемся в этом направлении государственной поддержки», — отметил Терехов.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Харьковской области актуальны 3098 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости. Предлагают зарплаты от почти 22 тысяч гривен до 56 тысяч.