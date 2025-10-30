Live
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову

Суспільство 15:30   30.10.2025
Вікторія Яковенко
Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову Фото: Харківська міськрада

Комунальні підприємства Харкова відчувають брак робочої сили, повідомив мер міста Ігор Терехов під час заходу в межах проєкту «Нова країна» від інформаційного порталу «LB.ua», передає пресслужба міськради.

Міський голова зауважив, що роботу, зокрема, активно пропонують внутрішньо переміщеним особам.

«Державна служба зайнятості має спрямувати свою діяльність на заохочення людей перекваліфіковуватись і починати працювати. Наприклад, нам потрібні водії. Зараз машиністами в метро, водіями трамваїв і тролейбусів працюють жінки. Ми їх навчаємо та даємо роботу. І потребуємо в цьому напрямку державної підтримки», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня у Харківській області актуальні 3098 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості. Пропонують зарплати від майже 22 тисяч гривень до 56 тисяч.

Читайте також: Де немає проблем з кадрами і платнею в Україні – експертка з працевлаштування

Про брак робочої сили заявив Терехов: хто потрібен Харкову
