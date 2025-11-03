Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.
На Купянском направлении противник 11 раз совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки. Шесть боев продолжаются.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 83 боя, добавили в Генштабе.
Напомним, экс-нардеп Вадим Денисенко считает, что впервые за 25 лет можно говорить о признаках неадекватности восприятия реальности главой Кремля Владимиром Путиным. Денисенко отметил, что идея пригласить журналистов посмотреть «на окружение в Покровске и Купянске» абсурдная. Ведь, во-первых, увидеть оцепление как таковое невозможно, во-вторых: в этом районе существует килзона. Экс-нардеп предполагает, что в течение следующих месяцев можно будет понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация повторится, в течение полугода «неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира».
Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 16:49;