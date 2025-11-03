Live
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:49   03.11.2025
Виктория Яковенко
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.

На Купянском направлении противник 11 раз совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки. Шесть боев продолжаются.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 83 боя, добавили в Генштабе.

Напомним, экс-нардеп Вадим Денисенко считает, что впервые за 25 лет можно говорить о признаках неадекватности восприятия реальности главой Кремля Владимиром Путиным. Денисенко отметил, что идея пригласить журналистов посмотреть «на окружение в Покровске и Купянске» абсурдная. Ведь, во-первых, увидеть оцепление как таковое невозможно, во-вторых: в этом районе существует килзона. Экс-нардеп предполагает, что в течение следующих месяцев можно будет понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация повторится, в течение полугода «неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира».

Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

Автор: Виктория Яковенко
