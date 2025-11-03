Live
  • Пн 03.11.2025
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:49   03.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку супротивник 11 разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Шість боїв тривають.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 83 бої, додали у Генштабі.

Нагадаємо, екснардеп Вадим Денисенко вважає, що вперше за 25 років можна говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності очільником Кремля Володимиром Путіним. Денисенко зазначив, що ідея запросити журналістів подивитися «на оточення в Покровську та Купʼянську» абсурдна. Адже, по-перше, побачити оточення як таке неможливо, по-друге: в цьому районі існує кілзона. Екснардеп припускає, що впродовж наступних місяців можна буде зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація повториться, протягом пів року «неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу».

Читайте також: Ворог просунувся в Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
