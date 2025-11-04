В Харькове сегодня возобновляют работу два троллейбуса
В пресс-службе мэрии сообщили, что с сегодняшнего дня, 4 ноября, в Харькове выходят на свои маршруты троллейбусы № 11 и №27.
В связи с этим временный троллейбус №28 и автобус №27 прекращают свою работу, отметили в сообщении.
Также 4 ноября автобус №206 будет курсировать немного дольше.
«Последний рейс от автостанции «Салтовская» будет совершаться в 21:58 (вместо 21:15)», – добавили в горсовете.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты. По ограниченным маршрутам поезда поедут по соображениям безопасности, уточнили железнодорожники. Днепропетровщина и Харьковщина: по направлению станции Лозовая поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Павлоград-1 и Варваровка; по направлению станции Чаплино будем курсировать до Письменной. Кроме того, некоторые ограничения в движении ввели и в Сумской области: со станции Неплюево будут действовать ограничения до Алтыновки.
