Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

В Харькове сегодня возобновляют работу два троллейбуса

Транспорт 10:51   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове сегодня возобновляют работу два троллейбуса

В пресс-службе мэрии сообщили, что с сегодняшнего дня, 4 ноября, в Харькове выходят на свои маршруты троллейбусы № 11 и №27. 

В связи с этим временный троллейбус №28 и автобус №27 прекращают свою работу, отметили в сообщении.

Также 4 ноября автобус №206 будет курсировать немного дольше.

«Последний рейс от автостанции «Салтовская» будет совершаться в 21:58 (вместо 21:15)», – добавили в горсовете.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты. По ограниченным маршрутам поезда поедут по соображениям безопасности, уточнили железнодорожники. Днепропетровщина и Харьковщина: по направлению станции Лозовая поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Павлоград-1 и Варваровка; по направлению станции Чаплино будем курсировать до Письменной. Кроме того, некоторые ограничения в движении ввели и в Сумской области: со станции Неплюево будут действовать ограничения до Алтыновки.

Читайте также: Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
04.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
04.11.2025, 12:03
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
04.11.2025, 12:00

Новости по теме:

29.10.2025
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025
До 1 ноября в Харькове будет запрещено движение транспорта – где
29.10.2025
Сегодня в Харькове два троллейбуса изменят маршруты
22.10.2025
До завтрашнего вечера в Харькове перекроют проезд в районе Клочковской
20.10.2025
С сегодняшнего дня троллейбус №6 будет курсировать по-новому – детали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове сегодня возобновляют работу два троллейбуса», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 10:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что с сегодняшнего дня, 4 ноября, в Харькове выходят на свои маршруты троллейбусы № 11 и №27. ".