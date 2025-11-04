У Харкові сьогодні відновлюють роботу два тролейбуси
У пресслужбі мерії повідомили, що відсьогодні, 4 листопада, в Харкові виходять на свої маршрути тролейбуси №11 та №27.
У зв’язку з цим тимчасовий тролейбус №28 та автобус №27 припиняють свою роботу, зазначили у повідомленні.
Також 4 листопада автобус №206 курсуватиме трохи довше.
“Останній рейс від автостанції «Салтівська» здійснюватиметься о 21:58 (замість 21:15)”, – додали в міськраді.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути. Обмеженими маршрутами поїзди поїдуть з міркувань безпеки, уточнили залізничники. Дніпропетровщина та Харківщина: з напрямку станції Лозова поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Павлоград-1 та Варварівка; з напрямку станції Чаплине курсуватимемо до Письменної. Крім того, деякі обмеження в русі запровадили і в Сумській області: з напрямку станції Неплюєве діятимуть обмеження до Алтинівки.
Читайте також: Газ відключать в одному з районів Харкова у середу: адреси
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові сьогодні відновлюють роботу два тролейбуси», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 10:51;