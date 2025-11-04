У Харкові сьогодні відновлюють роботу два тролейбуси

У пресслужбі мерії повідомили, що відсьогодні, 4 листопада, в Харкові виходять на свої маршрути тролейбуси №11 та №27.

У зв’язку з цим тимчасовий тролейбус №28 та автобус №27 припиняють свою роботу, зазначили у повідомленні.

Також 4 листопада автобус №206 курсуватиме трохи довше.

“Останній рейс від автостанції «Салтівська» здійснюватиметься о 21:58 (замість 21:15)”, – додали в міськраді.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути. Обмеженими маршрутами поїзди поїдуть з міркувань безпеки, уточнили залізничники. Дніпропетровщина та Харківщина: з напрямку станції Лозова поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Павлоград-1 та Варварівка; з напрямку станції Чаплине курсуватимемо до Письменної. Крім того, деякі обмеження в русі запровадили і в Сумській області: з напрямку станції Неплюєве діятимуть обмеження до Алтинівки.