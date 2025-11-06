Опытом в сфере энергетики готовы поделиться с Харьковом партнеры из Португалии

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с генеральным директором Агентства по энергетике португальского города Порту Руи Пиментой. В пресс-службе горсовета сообщили, что обсуждали руководители городов.

Они говорили о развитии энергоэффективности, децентрализованных энергетических систем, развитии солнечной генерации и использовании технологий производства электроэнергии из твердых бытовых отходов.

Терехов отметил, что в условиях постоянных атак врага на критическую инфраструктуру город активно работает над развитием собственной генерации и поиском новых технологических решений.

«Харьков – единственный город в Украине, который уже имеет современный мусороперерабатывающий комплекс с сортировкой отходов и производством электроэнергии из биогаза. Мы рассматриваем возможность внедрения технологии сжигания отходов для генерации энергии, как это делается в Порту. Для нас это критически важно, ведь энергетическая инфраструктура Харькова постоянно страдает обстрелами, и город должен развивать автономные источники питания», — подчеркнул мэр.

Руи Пимента подчеркнул готовность португальской стороны поддержать Харьков по внедрению современных энергетических решений, добавили в мэрии.

«Мы будем рады поделиться опытом и технологиями, которые использует Порт для обеспечения стабильной и децентрализованной энергетики. У нас есть две линии по производству электроэнергии из твердых отходов и сейчас ведем переговоры с правительством по открытию третьей. Мы расширяем возможности и открыты для сотрудничества с Харьковом», — отметил Руи Пимента.