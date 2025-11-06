Live
Досвідом у сфері енергетики готові поділитися з Харковом партнери з Португалії

Суспільство 16:49   06.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним директором Агенції з енергетики португальського міста Порту Руї Піментою. У пресслужбі міськради повідомили, що обговорювали очільники міст.

Вони говорили про розвиток енергоефективності, децентралізованих енергетичних систем, розбудову сонячної генерації та використання технологій виробництва електроенергії з твердих побутових відходів.

Терехов зазначив, що в умовах постійних атак ворога на критичну інфраструктуру місто активно працює над розбудовою власної генерації та пошуком нових технологічних рішень.

«Харків – єдине місто в Україні, яке вже має сучасний сміттєпереробний комплекс з сортуванням відходів і виробництвом електроенергії з біогазу. Ми розглядаємо можливість впровадження технології спалювання відходів для генерації енергії, як це роблять у Порту. Для нас це критично важливо, адже енергетична інфраструктура Харкова постійно страждає від обстрілів, і місто має розвивати автономні джерела живлення», – наголосив мер.

Руї Пімента підкреслив готовність португальської сторони підтримати Харків у впровадженні сучасних енергетичних рішень, додали в мерії.

«Ми будемо раді поділитися досвідом і технологіями, які використовує Порту для забезпечення стабільної та децентралізованої енергетики. Ми маємо дві лінії з виробництва електроенергії з твердих відходів і зараз ведемо перемовини з урядом щодо відкриття третьої. Ми розширюємо можливості і відкриті до співпраці з Харковом», – зазначив Руї Пімента.

мэр Харькова Терехов в Барселоне
Фото: Харківська міськрада

Автор: Вікторія Яковенко
