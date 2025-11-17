Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)
В городе Балаклея спасатели и скалолазы ликвидировали последствия российской ракетной атаки, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели и альпинисты ГСЧС с помощью спецоборудования демонтировали изуродованные конструкции в многоэтажках. В первую очередь они пытались убрать аварийность, чтобы коммунальщики и строители смогли ремонтировать жилье.
Видео: ГСЧС в Харьковской области
Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Предварительно, россияне использовали для ударов два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС в Харьковской области, последствия прилетов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 18:05;