Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)

Происшествия 18:05   17.11.2025
Оксана Якушко
В городе Балаклея спасатели и скалолазы ликвидировали последствия российской ракетной атаки, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели и альпинисты ГСЧС с помощью спецоборудования демонтировали изуродованные конструкции в многоэтажках. В первую очередь они пытались убрать аварийность, чтобы коммунальщики и строители смогли ремонтировать жилье.

Видео: ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей.  Предварительно, россияне использовали для ударов два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Якушко
17.11.2025, 18:05

