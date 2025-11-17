Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)

В городе Балаклея спасатели и скалолазы ликвидировали последствия российской ракетной атаки, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели и альпинисты ГСЧС с помощью спецоборудования демонтировали изуродованные конструкции в многоэтажках. В первую очередь они пытались убрать аварийность, чтобы коммунальщики и строители смогли ремонтировать жилье.

Видео: ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Предварительно, россияне использовали для ударов два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

