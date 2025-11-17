Наслідки «прильотів» ракет прибирали у Балаклії на Харківщині (фото, відео)

Live

Події 18:05   17.11.2025
Оксана Якушко
У місті Балаклія рятувальники та скелелази ліквідували наслідки російської ракетної атаки, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Рятувальники та верхолази ДСНС за допомогою спецобладнання демонтували понівечені конструкції у багатоповерхівках. В першу чергову вони намагалися зняти аварійність, щоб комунальники та будівельники змогли ремонтувати житло.

Відео: ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, Нагадаємо, вночі 17 листопада армія РФ атакувала ракетами Балаклію. Попередньо, ворог випустив на місто ракети «Іскандер», інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, повідомляли в облпрокуратурі. За останніми даними, постраждали 15 людей, серед них – діти. Попередньо, росіяни використали для ударів два «Іскандери», один із них був фугасний, тобто касетний, повідомив  голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко
