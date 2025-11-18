Live

Как будут отключать свет в Харькове и области 19 ноября — график

18.11.2025
Елена Нагорная
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Обнародован график отключений света в Харьковской области на среду, 19 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от полутора до четырех очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключения:

1.1 05:30-09:00; 13:00-19:00; 23:00-24:00
1.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00; 23:00-24:00
2.1 07:00-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
2.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
4.1 00:00-02:00; 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
4.2 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00
5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00-13:00
6.2 09:00-15:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.

Автор: Елена Нагорная
