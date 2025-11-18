Як вимикатимуть світло в Харкові та області 19 листопада — графік
Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на середу, 19 листопада.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від півтори до чотирьох черг відключень одночасно.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 05:30-09:00; 13:00–19:00; 23:00–24:00
1.2 05:30–09:00; 13:00–18:00; 19:30–21:00; 23:00-24:00
2.1 07:00-09:00; 13:00–18:00; 19:30-21:00
2.2 05:30-09:00; 13:00–18:00; 19:30-21:00
3.1 00:00-02:00; 09:00–15:00; 16:00–18:00; 19:30-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00–15:00; 16:00–18:00; 19:30-23:00
4.1 00:00-02:00; 07:00–13:00; 16:00–18:00; 19:30-23:00
4.2 07:00-13:00; 16:00–18:00; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00
5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00–13:00
6.2 09:00–15:00; 23:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.
