Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго

В воскресенье, 23 ноября, Харьковской области частично придется вновь сидеть без света часами. Отключать будут не в одну очередь.

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Применяются одновременно от 1,5 до 2,5 очереди отключений», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям следующие:

1.1 04:30-07:30; 15:00–18:00

1.2 11:30-18:00

2.1 04:30-07:30; 15:00–18:00

2.2 04:30-07:30; 15:00–18:00

3.1 08:00–11:00; 15:00–21:30

3.2 09:00–11:00; 18:30-21:30

4.1 08:00–11:00; 18:30-21:30

4.2 08:00–11:00; 18:30-21:30

5.1 00:00–04:30; 11:30-14:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00

5.2 00:00–04:30; 09:00-14:30; 22:00-24:00

6.1 11:30-14:30; 22:00-24:00

6.2 00:00-04:30; 11:30-14:30; 22:00-24:00

Узнать свою очередь можно, изучив список адресов. Он не менялся с октября.

Ограничения также действуют для промышленности и бизнеса: мощности будут ограничивать в течение всех суток по графику.

Напомним, ранее в ХОВА пояснили, почему в Харькове свет практически не отключают, а область сидит в темноте. Так происходит из-за решения Кабмина годовалой давности — не отключать электричество, кроме как аварийно, в населенных пунктах, которые находятся в 20-километровой зоне от границы или линии фронта.