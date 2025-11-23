Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго
В воскресенье, 23 ноября, Харьковской области частично придется вновь сидеть без света часами. Отключать будут не в одну очередь.
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Применяются одновременно от 1,5 до 2,5 очереди отключений», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям следующие:
1.1 04:30-07:30; 15:00–18:00
1.2 11:30-18:00
2.1 04:30-07:30; 15:00–18:00
2.2 04:30-07:30; 15:00–18:00
3.1 08:00–11:00; 15:00–21:30
3.2 09:00–11:00; 18:30-21:30
4.1 08:00–11:00; 18:30-21:30
4.2 08:00–11:00; 18:30-21:30
5.1 00:00–04:30; 11:30-14:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00
5.2 00:00–04:30; 09:00-14:30; 22:00-24:00
6.1 11:30-14:30; 22:00-24:00
6.2 00:00-04:30; 11:30-14:30; 22:00-24:00
Узнать свою очередь можно, изучив список адресов. Он не менялся с октября.
Ограничения также действуют для промышленности и бизнеса: мощности будут ограничивать в течение всех суток по графику.
Читайте также: Почему отключение света на Харьковщине может не совпадать с графиком – ОВА
Напомним, ранее в ХОВА пояснили, почему в Харькове свет практически не отключают, а область сидит в темноте. Так происходит из-за решения Кабмина годовалой давности — не отключать электричество, кроме как аварийно, в населенных пунктах, которые находятся в 20-километровой зоне от границы или линии фронта.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, електрика, новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 11:48;