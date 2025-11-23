Як відключатимуть світло в Харківській області 23 листопада: дані обленерго
У неділю, 23 листопада, Харківській області частково доведеться знову сидіти без світла годинами. Відключатимуть не в одну чергу.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 1,5 до 2,5 черги відключень”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах наступні:
1.1 04:30-07:30; 15:00-18:00
1.2 11:30-18:00
2.1 04:30-07:30; 15:00-18:00
2.2 04:30-07:30; 15:00-18:00
3.1 08:00-11:00; 15:00-21:30
3.2 09:00-11:00; 18:30-21:30
4.1 08:00-11:00; 18:30-21:30
4.2 08:00-11:00; 18:30-21:30
5.1 00:00-04:30; 11:30-14:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00
5.2 00:00-04:30; 09:00-14:30; 22:00-24:00
6.1 11:30-14:30; 22:00-24:00
6.2 00:00-04:30; 11:30-14:30; 22:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес. Він не змінювався з жовтня.
Обмеження також діють для промисловості та бізнесу: потужності обмежуватимуть протягом доби за графіком.
Читайте також: Чому відключення світла на Харківщині може не збігатися з графіком – ОВА
Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснили, чому в Харкові світло практично не відключають, а область сидить у темряві. Так відбувається через рішення Кабміну однорічної давнини – не відключати електрику, окрім як аварійно, у населених пунктах, що знаходяться в 20-кілометровій зоні від кордону чи лінії фронту.
