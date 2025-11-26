Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график

Общество 22:04   26.11.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 27 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 0,5 до 2,5 очереди отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как сообщалось, в ночь на 26 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по объекту энергетики в пригороде Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ночной атаки в Харькове и нескольких населенных пунктах области возникли трудности с теплоснабжением. Также в течение дня были аварийные отключения электричества, сообщили в Харьковоблэнерго. Необходимость отключений объясняли сложной ситуацией в энергосистеме в результате ракетно-дроновых атак. Жителей региона просят сократить потребление – по крайней мере в пиковые часы.

Читайте также: «Люди сегодня почувствуют». Что с водой в Харькове, рассказал Синегубов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 21:27
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
26.11.2025, 09:50
Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)
Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)
26.11.2025, 14:22
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025, 19:56
Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявил о срыве заседания суда
Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявил о срыве заседания суда
26.11.2025, 17:29
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
26.11.2025, 22:04

Новости по теме:

26.11.2025
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
25.11.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
24.11.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 ноября — график
23.11.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго
21.11.2025
Как будут выключать свет 22 ноября в Харькове и области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 22:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 27 ноября.".