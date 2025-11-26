Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 27 ноября.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 0,5 до 2,5 очереди отключений одновременно.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как сообщалось, в ночь на 26 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по объекту энергетики в пригороде Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ночной атаки в Харькове и нескольких населенных пунктах области возникли трудности с теплоснабжением. Также в течение дня были аварийные отключения электричества, сообщили в Харьковоблэнерго. Необходимость отключений объясняли сложной ситуацией в энергосистеме в результате ракетно-дроновых атак. Жителей региона просят сократить потребление – по крайней мере в пиковые часы.
