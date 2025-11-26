Як вимикатимуть світло в Харківській області 27 листопада — графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 27 листопада.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 0,5 до 2,5 черги відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30

3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 14:00–20:00

5.1 09:30–13:00; 20:00–24:00

5.2 09:30–13:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00

6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 листопада армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту енергетики у передмісті Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок нічної атаки у Харкові та кількох населених пунктах області виникли труднощі із теплопостачанням. Також упродовж дня були аварійні відключення електрики, повідомили у Харківобленерго. Необхідність відключень пояснювали складною ситуацією в енергосистемі внаслідок ракетно-дронових атак. Жителів регіону просять скоротити споживання – принаймні в пікові години.