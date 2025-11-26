«Люди сьогодні відчують». Що з водою у Харкові, розповів Синєгубов

Ситуація з водопостачанням у Харкові стабілізується, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Місцева влада і всі служби вживають всіх необхідних заходів для того, щоб, по-перше, зберегти подачу води навіть у найкритичніших умовах, і зберегти функціонування критичної інфраструктури в цьому секторі. Далі робимо все можливе, щоб відновити те, що ми втратили. Я думаю, що люди сьогодні відчують те, щоб ситуація буде стабілізована з водопостачанням», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, без холодної води 25 листопада залишалися різні райони Харкова. Деякі – по черзі, дехто відчував гострий дефіцит постійно. Проблеми почалися після «прильотів» по ​​Чугуєву ввечері 24 листопада. У мерії Харкова зазначили, що відбуваються технологічні перепідключення. Згодом мер Ігор Терехов пояснив, що сталося. Армія РФ приблизно десятьма БпЛА «Шахед» атакувала підстанцію Харківобленерго в області. Цей об’єкт є ключовим для забезпечення Харкова водою. Тому місто тимчасово перейшло на резервні схеми живлення. Задіяли «енергетичний острів». При цьому забезпечити все місто одразу не вдалося. За даними мерії, із водою одночасно було близько 60% абонентів. Її подавали за графіком і найбільше щастило мешканцям нижніх поверхів. Поновити подачу всім споживачам планували до 21:00. Але попередили: у ніч проти 26 листопада можливі повторні відключення. Надалі графіки подачі води залежатимуть від того, як швидко відновлять нормальне живлення. Містян просять зробити запаси води.

