Live

«Люди сегодня почувствуют». Что с водой в Харькове, рассказал Синегубов

Записано 15:34   26.11.2025
Виктория Яковенко
«Люди сегодня почувствуют». Что с водой в Харькове, рассказал Синегубов

Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Местные власти и все службы принимают все необходимые меры для того, чтобы, во-первых, сохранить подачу воды даже в самых критических условиях, и сохранить функционирование критической инфраструктуры в этом секторе. Далее делаем все возможное, чтобы восстановить то, что мы потеряли. Я думаю, что люди сегодня почувствуют, что ситуация будет стабилизирована с водоснабжением», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.

Читайте также: На Харьковщине более 100 тысяч абонентов остались без тепла после обстрелов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
26.11.2025, 09:50
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 15:37
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
26.11.2025, 09:05
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
25.11.2025, 21:07
До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова
До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова
26.11.2025, 16:11

Новости по теме:

25.11.2025
Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)
25.11.2025
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
25.11.2025
Сегодня воду в Харькове подают по графику – Терехов
25.11.2025
Ночная массированная атака на Харьковщину: где нет света, что с водой – ОВА
25.11.2025
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Люди сегодня почувствуют». Что с водой в Харькове, рассказал Синегубов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 15:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".