«Люди сегодня почувствуют». Что с водой в Харькове, рассказал Синегубов
Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Местные власти и все службы принимают все необходимые меры для того, чтобы, во-первых, сохранить подачу воды даже в самых критических условиях, и сохранить функционирование критической инфраструктуры в этом секторе. Далее делаем все возможное, чтобы восстановить то, что мы потеряли. Я думаю, что люди сегодня почувствуют, что ситуация будет стабилизирована с водоснабжением», — сказал глава ХОВА.
Напомним, без холодной воды 25 ноября оставались различные районы Харькова. Некоторые – по очереди, некоторые испытывали острый дефицит постоянно. Проблемы начались после «прилетов» по Чугуеву вечером 24 ноября. В мэрии Харькова отметили, что происходят технологические переподключения. Впоследствии мэр Игорь Терехов объяснил, что произошло. Армия РФ примерно десятью БпЛА «Шахед» атаковала подстанцию Харьковоблэнерго в области. Этот объект является ключевым для обеспечения Харькова водой. Поэтому город временно перешел на резервные схемы питания. Задействовали «энергетический остров». При этом обеспечить весь город сразу не удалось. По данным горсовета, с водой одновременно было около 60% абонентов. Ее подавали по графику, и больше всего везло жителям нижних этажей. Восстановить подачу всем потребителям планировали к 21:00. Но предупредили: в ночь на 26 ноября возможны повторные отключения. В дальнейшем графики подачи воды будут зависеть от того, насколько быстро восстановят нормальное питание. Жителей города просят сделать запасы воды.
- Категории: Записано, Харьков; Теги: вода, новости Харькова, Олег Синегубов;
