Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине
1 декабря около 10:45 три российских ударных БпЛА ударили по частным домам в селе Башиловка Лозовского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Три женщины получили острую стрессовую реакцию.
Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», в течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 32 населенных пункта региона, в частности Харьков. В результате обстрелов погибли двое. Пострадали 14 человек, в том числе 12-летний мальчик.
Россияне выпустили по Харьковщине четыре ракеты, 22 КАБа, 33 БпЛА типа «Герань-2», 13 FPV-дронов, тип еще 108 БпЛА устанавливают.
