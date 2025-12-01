Live

Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине

Происшествия 18:51   01.12.2025
Оксана Якушко
Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине

1 декабря около 10:45 три российских ударных БпЛА ударили по частным домам в селе Башиловка Лозовского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Три женщины получили острую стрессовую реакцию.

Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 32 населенных пункта региона, в частности Харьков. В результате обстрелов погибли двое. Пострадали 14 человек, в том числе 12-летний мальчик.

Россияне выпустили по Харьковщине четыре ракеты, 22 КАБа, 33 БпЛА типа «Герань-2», 13 FPV-дронов, тип еще 108 БпЛА устанавливают.

Читайте также: В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
01.12.2025, 17:33
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
01.12.2025, 12:06
Выявили нарушения: на Харьковщине демонтируют более 700 рекламных щитов
Выявили нарушения: на Харьковщине демонтируют более 700 рекламных щитов
01.12.2025, 10:05
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
01.12.2025, 06:00
Враг продвинулся на Харьковщине, заявил DeepState: карта
Враг продвинулся на Харьковщине, заявил DeepState: карта
01.12.2025, 14:51
Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине
Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине
01.12.2025, 18:51

Новости по теме:

28.11.2025
Атака на Харьков: в Салтовском районе — перебои в работе электротранспорта
19.11.2025
РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹
14.11.2025
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
10.11.2025
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
10.11.2025
Не может быть «наша хата скраю» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три женщины пострадали из-за атак БпЛА РФ по селу на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 18:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 декабря около 10:45 три российских ударных БпЛА ударили по частным домам в селе Башиловка Лозовского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".