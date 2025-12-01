Три жінки постраждали через атаки БпЛА по селу на Харківщині

1 грудня близько 10:45 три російські ударні БпЛА вдарили по приватних будинках у селі Башилівка Лозівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Троє жінок отримали гостру стресову реакцію.

Зруйновані та пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти регіону, зокрема Харків. Внаслідок обстрілів загинули двоє. Постраждали 14 людей, зокрема 12-річний хлопчик.

Росіяни випустили по Харківщині чотири ракети, 22 КАБа, 33 БпЛА типу «Герань-2», 13 FPV-дронів, тип ще 108 БпЛА встановлюють.