Молодые ели высаживают в Харькове: кто и где

Общество 18:35   02.12.2025
Оксана Якушко
Молодые ели высаживают в Харькове: кто и где Фото: КП «ШЛЯХРЕМБУД»

Молодые ели появились в Новобаварском районе в Харькове, сообщил КП «Дорремстрой». 

«В Новобаварском районе Харькова сотрудники филиала «Благоустройство» КП «Дорремстрой» высадили ели высотой 3 и 5 метров. Символы новогодних праздников появились на придомовой территории возле детской площадки», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее писала МГ «Объектив», в преддверии рождественских и новогодних праздников в лесах Полтавщины и Харьковщины в усиленном режиме работают патрульные бригады, которые будут отлавливать браконьеров, сообщают в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».

Автор: Оксана Якушко
