Молодые ели высаживают в Харькове: кто и где
Фото: КП «ШЛЯХРЕМБУД»
Молодые ели появились в Новобаварском районе в Харькове, сообщил КП «Дорремстрой».
«В Новобаварском районе Харькова сотрудники филиала «Благоустройство» КП «Дорремстрой» высадили ели высотой 3 и 5 метров. Символы новогодних праздников появились на придомовой территории возле детской площадки», — говорится в официальном сообщении.
Как ранее писала МГ «Объектив», в преддверии рождественских и новогодних праздников в лесах Полтавщины и Харьковщины в усиленном режиме работают патрульные бригады, которые будут отлавливать браконьеров, сообщают в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».
2 декабря 2025 в 18:35