Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де

Молоді ялинки з’явилися у Новобаварському районі у Харкові, повідомив КП “Шляхрембуд”.

«У Новобаварському районі Харкова співробітники філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» висадили ялини заввишки 3 та 5 метрів. Символи прийдешніх новорічних свят з’явилися на прибудинковій території біля дитячого майданчика», – йдеться в офіційному повідомленні.

