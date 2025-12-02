Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де
Фото: КП «Шляхрембуд»
Молоді ялинки з’явилися у Новобаварському районі у Харкові, повідомив КП “Шляхрембуд”.
«У Новобаварському районі Харкова співробітники філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» висадили ялини заввишки 3 та 5 метрів. Символи прийдешніх новорічних свят з’явилися на прибудинковій території біля дитячого майданчика», – йдеться в офіційному повідомленні.
Як раніше писала МГ “Об’єктив”, напередодні різдвяних і новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють патрульні бригади, які відловлюватимуть браконьєрів, повідомляють у Слобожанській філії ДП «Ліси України».
Читайте також: Зранку у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елки, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 18:35;