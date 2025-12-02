Live

Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де

Суспільство 18:35   02.12.2025
Оксана Якушко
Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де Фото: КП «Шляхрембуд»

Молоді ялинки з’явилися у Новобаварському районі у Харкові, повідомив КП “Шляхрембуд”. 

«У Новобаварському районі Харкова співробітники філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» висадили ялини заввишки 3 та 5 метрів. Символи прийдешніх новорічних свят з’явилися на прибудинковій території біля дитячого майданчика», – йдеться в офіційному повідомленні.

Як раніше писала МГ “Об’єктив”, напередодні різдвяних і новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють патрульні бригади, які відловлюватимуть браконьєрів, повідомляють у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»
Фото: КП «Шляхрембуд»

Автор: Оксана Якушко
