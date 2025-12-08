Аварийные отключения света ввели в Харьковской области

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения.

«Причина введения ограничений – последствия предварительных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавили в облэнерго.

Также энергетики обратились к абонентам, у которых свет все же есть, и призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, накануне в АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в Харьковской области на понедельник, 8 декабря. Из-за обстрелов график должен был действовать с 00:00 до 24:00. Применяются от 2,5 до 4 очередей отключений одновременно.