Аварийные отключения света ввели в Харьковской области
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения.
«Причина введения ограничений – последствия предварительных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавили в облэнерго.
Также энергетики обратились к абонентам, у которых свет все же есть, и призывали потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, накануне в АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в Харьковской области на понедельник, 8 декабря. Из-за обстрелов график должен был действовать с 00:00 до 24:00. Применяются от 2,5 до 4 очередей отключений одновременно.
Читайте также: ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные отключения, новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Аварийные отключения света ввели в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 16:26;