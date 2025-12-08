Live

Аварійні відключення світла ввели в Харківській області

Суспільство 16:26   08.12.2025
Вікторія Яковенко
Аварійні відключення світла ввели в Харківській області

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомлення.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в обленерго.

Також енергетики звернулися до абонентів, у яких світло все ж таки є, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, напередодні в АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла у Харківській області на понеділок, 8 грудня. Через обстріли графік мав діяти з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 2,5 до 4 черг відключень одночасно.

Читайте також: Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
