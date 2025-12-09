Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на среду, 10 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от двух до четырех очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-17:00; 19:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 17:00-20:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-22:00; 23:00-24:00

6.1 00:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00-16:00; 17:00-19:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 9 декабря из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», в Харьковской области применили аварийные отключения электроэнергии. Причина – последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты.