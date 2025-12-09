Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 10 грудня — графік

Суспільство 20:42   09.12.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 10 грудня — графік

Опублікований графік відключень світла у Харківській області на середу, 10 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від двох до чотирьох черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00
3.1 00:00-02:00; 09:00–12:30; 16:00–17:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00–12:30; 16:00–17:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00–07:00; 09:00–12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 06:00–07:00; 09:00–12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 17:00–20:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 07:00–16:00; 17:00–22:00; 23:00-24:00
6.1 00:00-05:30; 07:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:30; 07:00–09:00; 12:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 9 грудня через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК «Укренерго», у Харківській області застосували аварійні відключення електроенергії. Причина – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Читайте також: Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
