Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 11 декабря.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:
1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00
1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00
2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00
3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00
3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
