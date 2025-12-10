Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік

Суспільство 21:38   10.12.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 11 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-06:00; 07:00–09:00; 10:00–16:30; 19:00–20:00
1.2 00:00–06:00; 07:00–09:00; 10:00–16:30; 19:00–20:00; 22:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 07:00–09:00; 10:00–16:30; 20:00–22:00; 22:00-24:00
2.2 02:30-06:00; 07:00–09:00; 10:00–16:30; 20:00-22:00
3.1 06:00-09:30; 13:00–19:00; 20:00-22:00
3.2 06:00-07:00; 13:00–19:00; 20:00-22:00
4.1 02:30-07:00; 13:00–19:00; 20:00-22:00
4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
5.1 00:00-02:30; 09:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 09:00–13:00; 16:30–20:00; 22:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30–20:00; 22:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30–20:00; 22:00-23:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Святкову ілюмінацію доведеться зменшити? Рішення уряду

Автор: Олена Нагорна
