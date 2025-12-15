Live

Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:44   15.12.2025
Виктория Яковенко
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага в районе Прилипки и в направлении Обуховки.

Идет один бой на Купянском направлении в районе Песчаного.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 бой.

Напомним, во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей. Они рассказали, что, когда военные РФ зашли в город, они захватили этот дом. Жителей согнали в подвал. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит. Украинские воины спасли жителей.

Читайте также: «Это уже второй случай был»: как в Купянске под обстрелами воины спасают людей

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
15.12.2025, 14:58
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
15.12.2025, 16:47
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
15.12.2025, 13:46
Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия
Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия
15.12.2025, 14:45
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
15.12.2025, 11:05
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
15.12.2025, 17:44

Новости по теме:

15.12.2025
Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе
14.12.2025
Восемь штурмов отбили ВСУ в течение дня – данные Генштаба на 16:00
14.12.2025
Враг атаковал 11 раз: Генштаб о боях на Харьковщине
12.12.2025
Об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб
11.12.2025
Враг не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".