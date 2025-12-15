Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага в районе Прилипки и в направлении Обуховки.
Идет один бой на Купянском направлении в районе Песчаного.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 бой.
Напомним, во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей. Они рассказали, что, когда военные РФ зашли в город, они захватили этот дом. Жителей согнали в подвал. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит. Украинские воины спасли жителей.
