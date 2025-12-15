Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Live

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Триває один бій на Куп’янському напрямку в районі Піщаного.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 бій.

Нагадаємо, під час зачистки Куп’янська військові 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади знайшли в підвалі багатоповерхівки 14 людей, серед яких – троє дітей. Вони розповіли, що коли військові РФ зайшли до міста, вони захопили цей дім. Жителів зігнали до підвалу. Після цього окупанти захопили будинок та використовували людей як живий щит. Українські воїни врятували жителів.

Читайте також: «Це другий випадок був»: як у Куп’янську під обстрілами воїни рятують людей

Автор: Вікторія Яковенко
