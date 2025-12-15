Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.
Триває один бій на Куп’янському напрямку в районі Піщаного.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 71 бій.
Нагадаємо, під час зачистки Куп’янська військові 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади знайшли в підвалі багатоповерхівки 14 людей, серед яких – троє дітей. Вони розповіли, що коли військові РФ зайшли до міста, вони захопили цей дім. Жителів зігнали до підвалу. Після цього окупанти захопили будинок та використовували людей як живий щит. Українські воїни врятували жителів.
Читайте також: «Це другий випадок був»: як у Куп’янську під обстрілами воїни рятують людей
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 16:44;