Live

Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график

Общество 22:18   16.12.2025
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В среду, 17 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
16.12.2025, 19:38
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
16.12.2025, 12:43
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
16.12.2025, 09:20
Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график
Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график
16.12.2025, 22:18

Новости по теме:

14.12.2025
Графики отключения света на 15 декабря опубликовали в облэнерго
12.12.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 декабря — график
11.12.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
10.12.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
09.12.2025
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 22:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 17 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".