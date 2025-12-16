Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график

В среду, 17 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

