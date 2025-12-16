Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график
В среду, 17 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 17 декабря в Харьковской области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 22:18;