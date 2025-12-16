Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік

У середу, 17 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Нижче наведені години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.