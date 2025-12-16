Live

Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік

Суспільство 22:18   16.12.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік Фото: АТ “Харківобленерго”

У середу, 17 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Нижче наведені години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у середу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
Усі райони Харкова перебувають під обстрілами – Терехов
Усі райони Харкова перебувають під обстрілами – Терехов
16.12.2025, 19:38
Ялинкові базари перевіряють поліціянти на Харківщині
Ялинкові базари перевіряють поліціянти на Харківщині
16.12.2025, 19:45
У місті на Харківщині зупинятиметься «Інтерсіті»: про що просять жителів
У місті на Харківщині зупинятиметься «Інтерсіті»: про що просять жителів
16.12.2025, 14:46
Вранці туман, вдень 3 тепла. Прогноз погоди на 17 грудня у Харкові й області
Вранці туман, вдень 3 тепла. Прогноз погоди на 17 грудня у Харкові й області
16.12.2025, 20:50
У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна
У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна
16.12.2025, 18:20

Новини за темою:

14.12.2025
Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго
12.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
11.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік
10.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік
09.12.2025
Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – причину повідомили енергетики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 22:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 17 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".