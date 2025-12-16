Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
У середу, 17 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Нижче наведені години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у середу
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 22:18;