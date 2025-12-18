Сколько семей в Харьковской области сегодня без света

Сейчас более 60 тысяч семей в Харьковской области остаются без света, сообщает ХОВА.

Сейчас в Харьковской области обесточенными остаются 195 населенных пунктов, где в общей сложности проживают более 60 тысяч абонентов. Преимущественно это жители прифронтовых и приграничных громад Харьковщины, сообщил на брифинге заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин.

«Однако ситуация остается управляемой и находится под постоянным контролем. Аварийные службы и бригады работают круглосуточно для скорейшего обеспечения электроснабжением всех жителей региона», – успокоил Игорь Илюхин.

Главной задачей энергетиков остается обеспечение электроснабжением объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также поддержка устойчивого функционирования систем связи.