Скільки родин на Харківщині сьогодні без світла

Наразі понад 60 тисяч родин на Харківщині залишаються без світла, повідомляє ХОВА.

Наразі на Харківщині знеструмленими залишаються 195 населених пунктів, де загалом мешкають понад 60 тисяч абонентів. Переважно це жителі прифронтових і прикордонних громад Харківської області, повідомив під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін.

«Проте ситуація залишається керованою та перебуває під постійним контролем. Аварійні служби і бригади працюють цілодобово для якнайшвидшого забезпечення електропостачанням усіх жителів регіону», – заспокоїв Ігор Ілюхін.

Наразі головним завданням енергетиків залишається забезпечення електропостачанням об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також підтримка сталого функціонування систем зв’язку.