Скільки родин на Харківщині сьогодні без світла

Суспільство 22:10   18.12.2025
Оксана Якушко
Скільки родин на Харківщині сьогодні без світла

Наразі понад 60 тисяч родин на Харківщині залишаються без світла, повідомляє ХОВА.

Наразі на Харківщині знеструмленими залишаються 195 населених пунктів, де загалом мешкають понад 60 тисяч абонентів. Переважно це жителі прифронтових і прикордонних громад Харківської області, повідомив під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін.

«Проте ситуація залишається керованою та перебуває під постійним контролем. Аварійні служби і бригади працюють цілодобово для якнайшвидшого забезпечення електропостачанням усіх жителів регіону», – заспокоїв Ігор Ілюхін.

Наразі головним завданням енергетиків залишається забезпечення електропостачанням об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також підтримка сталого функціонування систем зв’язку.

Автор: Оксана Якушко
