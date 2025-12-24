Угрожали жителям Харьковщины: приговор трем оккупантам
Заочно осудили троих военнослужащих РФ, которые угрожали расстрелом жителям Изюма во время оккупации.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о 40-летнем российском водителе-радиотелефонисте Монгуше Эрее, 37-летнем Бебине Сергее и 29-летнем Мельникове Дмитрии, которые были водителями подвозов боеприпасов в российской армии.
Следствие установило, что в мае 2022 года подвыпившие оккупанты увидели ехавший гражданский автомобиль и решили незаконно обогатиться, ограбив пассажиров.
«Один из военнослужащих вс рф произвел два выстрела из автомата вблизи передних колес авто. В то время двое других оккупантов начали угрожать водителю незаконным завладением транспортным средством, если тот добровольно не отдаст денежные средства. Они подали патрон в патронник и запугали местного жителя, что в случае отказа откроют огонь на поражение», — отметили в СБУ.
И добавили: оккупанты таки добились передачи им денег и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (совершение военных преступлений по предварительному сговору группой лиц). Им назначили 12 лет тюрьмы.
«Поскольку осужденные скрываются от правосудия, Служба безопасности Украины принимает меры для реализации международных правовых механизмов, которые позволят привлечь их к реальному отбыванию наказания», — подчеркнули правоохранители.
