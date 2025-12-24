Live

Погрожували жителям Харківщини: вирок трьом окупантам

Суспільство 15:30   24.12.2025
Вікторія Яковенко
Заочно засудили трьох військовослужбовців РФ, які погрожували розстрілом мешканцям Ізюма під час окупації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, йдеться про 40-річного російського водія-радіотелефоніста Монгуша Ерєє, 37-річного Бєбіна Сергія та 29-річного Мельникова Дмитра, які були водіями підвозів боєприпасів у російській армії.

Слідство встановило, що у травні 2022 року окупанти напідпитку побачили цивільний автомобіль, що їхав та вирішили незаконно збагатитися, пограбувавши пасажирів.

«Один з військовослужбовців зс рф здійснив два постріли з автомата поблизу передніх коліс авто. У той час двоє інших окупантів почали погрожувати водію незаконним заволодінням транспортним засобом, якщо той добровільно не віддасть грошові кошти. Вони подали патрон до патронника та залякали місцевого мешканця, що у разі відмови відкриють вогонь на ураження», – зазначили в СБУ.

І додали: окупанти таки домоглися передачі їм грошей та надалі розпорядилися ними на власний розсуд.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб). Їм призначили 12 років тюрми.

«Оскільки засуджені наразі переховуються від правосуддя, Служба безпеки України вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути їх до реального відбування покарання», – підкреслили правоохоронці.

Читайте також: «ДТП влаштував посадовець МВС у Харкові» – поліція спростувала інформацію

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко