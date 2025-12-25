Восстановление дома на Любови Малой в Харькове продолжается: какова концепция

Продолжается капремонт многоквартирного жилого дома на проспекте Любови Малой, который был поврежден в результате обстрелов.

В пятиэтажке выполнили демонтаж разрушенного подъезда, после чего возвели новую стену из металлических конструкций и газоблоков, сообщили в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции.

Продолжается утепление фасада, а в местах общего пользования — шпаклевание стен для дальнейшей покраски. Кроме того, в доме выполнят капремонт кровли площадью 1 тысяча квадратных метров: ее полностью утеплят и обустроят новое покрытие.

После проведения всех работ дом должны полностью термомодернизировать. Ознакомиться с концепцией восстановления можно по ссылке.

Напомним, 25 декабря мэр Игорь Терехов сообщил, что за почти четыре года полномасштабной войны в Харькове пострадали 9300 жилых домов, 187 из них не подлежат восстановлению. Среди домов, которые невозможно восстановить, 40 – многоэтажки, 147 – частные дома.