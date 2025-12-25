Live

Відновлення будинку на Любові Малої у Харкові триває: яка концепція (фото)

Суспільство 18:03   25.12.2025
Олена Нагорна
Відновлення будинку на Любові Малої у Харкові триває: яка концепція (фото) Фото: Харківська міськрада

Триває капремонт багатоквартирного житлового будинку на проспекті Любові Малої, що був пошкоджений внаслідок обстрілів.

У п’ятиповерхівці виконали демонтаж зруйнованого під’їзду, після чого звели нову стіну із металевих конструкцій та газоблоків, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Наразі триває утеплення фасаду, а в місцях загального користування – шпаклювання стін для подальшого фарбування. Крім того, в будинку виконають капремонт покрівлі площею 1 тисяча квадратних метрів: її повністю утеплять та облаштують нове покриття.

Після проведення всіх робіт будинок мають повністю термомодернізувати. Ознайомитися з концепцією відновлення можна за посиланням.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 25 грудня мер Ігор Терехов повідомив, що за майже чотири роки повномасштабної війни у ​​Харкові постраждали 9300 житлових будинків, 187 із них не підлягають відновленню. Серед будинків, які неможливо відновити, 40 – багатоповерхівки, 147 – приватні доми.

Читайте також: Зруйновані РФ будинки відновлять у Харкові коштом держсубвенції: перелік

Автор: Олена Нагорна
