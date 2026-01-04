Как будут отключать свет 5 января в Харьковской области: графики
В понедельник, 5 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило «Харьковоблєнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00–04:30; 10:00–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 10:00–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00
2.2 08:00–10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
3.1 04:30–08:00; 15:00–18:30
3.2 04:30-08:00; 15:00–18:30; 22:00-23:00
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00
5.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
6.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Что с тигрятами из экопарка под Харьковом после удара КАБом (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение света, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 5 января в Харьковской области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 января 2026 в 21:04;