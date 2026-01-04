Как будут отключать свет 5 января в Харьковской области: графики

В понедельник, 5 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило «Харьковоблєнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00–04:30; 10:00–15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 10:00–15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00–04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00

2.2 08:00–10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30–08:00; 15:00–18:30

3.2 04:30-08:00; 15:00–18:30; 22:00-23:00

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00

5.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00

6.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

6.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

Список адресов за очередями — здесь.