Як вимикатимуть світло 5 січня в Харківській області: графіки

Суспільство 21:04   04.01.2026
Оксана Якушко
У понеділок, 5 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило “Харківоблєнерго”. 

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00

2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Автор: Оксана Якушко
