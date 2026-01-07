Live

Авария с судьей в Харькове: ГБР ищет свидетелей, куда обращаться

Общество 12:04   07.01.2026
Виктория Яковенко
Авария с судьей в Харькове: ГБР ищет свидетелей, куда обращаться Фото: теруправление ГБР в Полтаве

Следователи ГБР устанавливают свидетелей ДТП с участием судьи, что произошла в Харькове 18 декабря прошлого года. В результате аварии пострадали две девочки.

«По данным следствия, судья одного из районных судов Харьковской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, сбила двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Из-за аварии подростки получили тяжелые травмы и были госпитализированы», — напомнили в теруправлении ГБР в Полтаве.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Правоохранители обратились к водителям автомобилей, которые в момент аварии ехали рядом.

«Особенно тех автомобилей, которые изображены на фотографии, с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать следствию», — добавили в ГБР.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться в дежурную часть ТУ ГБР в Полтаве по телефону 0800-350-352 (1).

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 вечера на улице Дудинской на Холодной горе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила пресс-секретарь прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило уголовное производство. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девочки очень ждали этой встречи. Судье вручили подозрение. 

Читайте также: «ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

06.01.2026
Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)
04.01.2026
Смертельное ДТП на Харьковщине: двое погибших из-за столкновения авто (фото)
03.01.2026
Смертельное ДТП на Харьковщине – погибла 63-летняя велосипедистка
25.12.2025
Насмерть сбил пенсионерку: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове
24.12.2025
«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Авария с судьей в Харькове: ГБР ищет свидетелей, куда обращаться», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 12:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи ГБР устанавливают свидетелей ДТП с участием судьи, что произошла в Харькове 18 декабря прошлого года. В результате аварии пострадали две девочки.".