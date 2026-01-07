Авария с судьей в Харькове: ГБР ищет свидетелей, куда обращаться

Следователи ГБР устанавливают свидетелей ДТП с участием судьи, что произошла в Харькове 18 декабря прошлого года. В результате аварии пострадали две девочки.

«По данным следствия, судья одного из районных судов Харьковской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, сбила двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Из-за аварии подростки получили тяжелые травмы и были госпитализированы», — напомнили в теруправлении ГБР в Полтаве.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Правоохранители обратились к водителям автомобилей, которые в момент аварии ехали рядом.

«Особенно тех автомобилей, которые изображены на фотографии, с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать следствию», — добавили в ГБР.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться в дежурную часть ТУ ГБР в Полтаве по телефону 0800-350-352 (1).

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 вечера на улице Дудинской на Холодной горе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила пресс-секретарь прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило уголовное производство. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девочки очень ждали этой встречи. Судье вручили подозрение.