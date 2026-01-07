Аварія з суддею в Харкові: ДБР шукає свідків, куди звертатись

Слідчі ДБР встановлюють свідків ДТП за участю судді, яка сталася у Харкові 18 грудня торік. Внаслідок аварії постраждали дві дівчинки.

«За даними слідства, суддя одного з районних судів Харківської області, керуючи автомобілем «Hyundai Accent», збила двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили проїзну частину по пішохідному переході. Через аварію підлітки зазнали важких травм та були госпіталізовані», – нагадали у теруправління ДБР у Полтаві.

Наразі триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Правоохоронці звернулися до водіїв авто, які в момент аварії їхали поруч.

«Особливо тих автомобілів, які зображені на фотографії, з проханням надати інформацію, що може сприяти слідству», – додали в ДБР.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацію про цю ДТП, просять звернутися до чергової частини ТУ ДБР у Полтаві за телефоном 0800-350-352 (1).

Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася 18 грудня близько 16:00 вечора на вулиці Дудинської на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Свідком аварії став працівник АЗС Юрій Савостян. У коментарі «Суспільному» він розповів: у момент удару стояв спиною дороги, але не чув звуку гальм. Дівчата вже майже перейшли дорогу. За версією слідства, наближуючись до переходу, водійка не зменшила швидкість. І тим більше не зупинилася, як мала це зробити, щоб пропустити пішоходів. Чи було перевищення швидкості, надалі встановить експертиза, відзначила речниця прокуратури Валерія Чиріна. Уже відомо, що жінка за кермом не була в стані алкогольного сп’яніння. ДБР порушило кримінальне провадження. Матір однієї з постраждалих – 14-річної Кароліни – Олександра Прокопчук розповіла «Суспільному», що в її доньки зламаний череп і забій легень. У день аварії вона пішла зустрітися з подругою Олею, яка якраз приїхала до Харкова. Дівчата дуже чекали на цю зустріч. Судді вручили підозру.