Удары БпЛА по Молчанам и Новопокровке — Синегубов рассказал о последствиях

О последствиях атаки БпЛА на Харьковскую область в ночь на 11 января рассказал в сводке за минувшие сутки начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Молчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины, а также 45-летняя и 66-летняя женщины, поврежден частный дом.

В поселке Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины, повреждены четыре частных дома, четыре автомобиля, автобус и электросети.

В целом за минувшие сутки россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате этих атак пострадали восемь человек. Как сообщалось, в том числе 38-летний мужчина в городе Лозовая, где были повреждены многоквартирный дом и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, пострадал 20-летний парень в селе Русские Тишки Циркуновской громады. Россияне применили по региону две ракеты, тип которых устанавливают, 28 БпЛА типа «Герань-2», а также по одному «Ланцету» и «Молнии».

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в ночь на 11 января Харьков и область массированно атаковали БпЛА. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в Слободском районе. Первой около 1:30 была «Молния» — она ударила по инфраструктурному объекту. Еще два попадания зафиксировали около 4:00. Последним был «Шахед», упавший на открытой территории. О пострадавших не сообщалось. В селе Молчаны Безлюдовской громады беспилотник попал в частное домовладение, вызвав пожар. Там пострадали четыре человека. Также «прилет» зафиксировали в поселке Новопокровка.

Около 16:30 10 января в Харькове зафиксировали двойной удар ракетами по инфраструктурному объекту в Слободском районе.