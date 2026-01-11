Удари БпЛА по Мовчанах та Новопокровці – Синєгубов розповів про наслідки

Про наслідки атаки БпЛА на Харківську область у ніч проти 11 січня розповів у зведенні за минулу добу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний та 47-річний чоловіки, а також 45-річна та 66-річна жінки, пошкоджений приватний будинок.

У селищі Новопокровка постраждали 60-річна та 65-річна жінки, пошкоджені чотири приватні будинки, чотири автомобілі, автобус та електромережі.

Загалом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. Внаслідок цих атак постраждали вісім людей. Як повідомлялося, у тому числі 38-річний чоловік у місті Лозова, де було пошкоджено багатоквартирний будинок та залізничну інфраструктуру. Крім того, у селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний хлопець. Росіяни застосували по регіону дві ракети, тип яких встановлюють, 28 БпЛА типу «Герань-2», а також по одному «ланцету» та «молнии».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 11 січня Харків та область масовано атакували БпЛА. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” у Слобідському районі. Першою близько 1:30 була “молния” – вона поцілила в інфраструктурний об’єкт. Ще два влучання зафіксували близько 4:00. Останнім був “шахед”, який вдарив у землю на відкритій території. Про постраждалих не повідомлялося. У селі Мовчани Безлюдівської громади безпілотник влучив у приватне домоволодіння, спричинивши пожежу. Там постраждали чотири людини. Також “приліт” був у селищі Новопокровка.

Близько 16:30 10 січня у Харкові зафіксували подвійний удар ракетами по інфраструктурному об’єкту у Слобідському районі.