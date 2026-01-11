Під Харковом БпЛА впав у приватному секторі: горів дім, четверо постраждали

Чотири людини постраждали в ніч проти 11 січня внаслідок падіння БпЛА у селі Мовчани Харківського району.

Безпілотник впав на території приватного домоволодіння, внаслідок чого у житловому будинку виникла пожежа площею 150 квадратних метрів, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки, а також 45-річна і 66-річна жінки.

Ще один БпЛА вночі спричинив пожежу у селищі Новопокровка Чугуївського району.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 11 січня Харків та область масовано атакували БпЛА. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” у Слобідському районі. Першою близько 1:30 була “молния” – вона поцілила в інфраструктурний об’єкт. Ще два влучання зафіксували близько 4:00. Останнім був “шахед”, який вдарив у землю на відкритій території. Про постраждалих не повідомлялося.