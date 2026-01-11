Под Харьковом БпЛА упал в частном секторе: горел дом, четверо пострадали

Четыре человека пострадали в ночь на 11 января в результате падения БпЛА в селе Молчаны Харьковского района.

Беспилотник упал на территории частного домовладения, в результате чего в доме возник пожар площадью 150 квадратных метров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали 18-летний и 47-летний мужчины, а также 45-летняя и 66-летняя женщины.

Еще один БпЛА ночью вызвал пожар в поселке Новопокровка Чугуевского района.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 11 января Харьков и область массированно атаковали БпЛА. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в Слободском районе. Первой около 1:30 была «Молния» — она ударила по инфраструктурному объекту. Еще два попадания зафиксировали около 4:00. Последним был «Шахед», упавший на открытой территории. О пострадавших не сообщалось.