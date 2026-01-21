Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории

21 января 1506 года создали армию Ватикана. В 1793-м во Франции казнили короля Людовика XVI. В 1796-м открыли метод вакцинации от натуральной оспы. В 1934-м в эксплуатацию ввели Харьковский турбогенераторный завод (“Турбоатом”). В 1959-м создали Европейский суд по правам человека. В 1978-м совершил самосожжение украинский диссидент Олекса Гирнык. В 1990-м около 3 млн украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев. В 2001-м Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером.

Праздники и памятные даты 21 января

21 января в мире – Международный день объятий и День «Обними своего щенка».

Третья среда января – это День музейного селфи.

Также сегодня: Международный день детского праздника (на английском – это Playdate Day – день, когда дети собираются, чтобы поиграть вместе – без гаджетов), Международный день тренировочных штанов, День злакового батончика.

21 января в истории

21 января 1506 года создали армию Ватикана – Папскую швейцарскую гвардию. Подробнее.

21 января 1793 года французские революционеры казнили короля Людовика XVI. Подробнее.

21 января 1796 года был открыт метод вакцинации от натуральной оспы. Благодаря вакцинации этот смертельный вирус победили полностью. Подробнее.

21 января 1934 года в эксплуатацию ввели один из самых мощных и известных промгигантов Харькова — Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). Подробнее.

21 января 1959 года основали Европейский суд по правам человека. Подробнее.

21 января 1978 года украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык совершил самосожжение в Каневе – у могилы Тараса Шевченко. Так он протестовал против русификации Украины. Подробнее.

21 января 1990 года около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Дня Соборности Украины.

21 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером. Подробнее.

Церковный праздник 21 января

21 января чтят память преподобного Максима Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная, то весна будет хорошая.

Если небо днем чистое – ждите заморозков.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя желать кому-нибудь зла.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.