Сьогодні 21 січня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 21 січня

21 січня у світі – Міжнародний день обіймів і День “Обійми своє цуценя”.

Третя середа січня – це День музейного селфі.

Також сьогодні: Міжнародний день дитячого свята (англійською – це Playdate Day – день, коли діти збираються, аби пограти разом – без гаджетів), Міжнародний день тренувальних штанів, День злакового батончика.

21 січня в історії

21 січня 1506 року створили армію Ватикану – Папську швейцарську гвардію. Докладніше.

21 січня 1793 року французькі революціонери стратили короля Людовика XVI. Докладніше.

21 січня 1796 року відкрито метод вакцинації від натуральної віспи. Винайшов вакцину англійський лікар Едвард Дженнер. У XX столітті з її допомогою вірусу вдалося позбутися повністю. Докладніше.

21 січня 1934 року в експлуатацію ввели один із найпотужніших і найвідоміших промгігантів Харкова – Харківський турбогенераторний завод (“Турбоатом”). Докладніше.

21 січня 1959 року заснували Європейський суд з прав людини. Докладніше.

21 січня 1978 року український дисидент та політв’язень Олекса Гірник здійснив самоспалення в Каневі – біля могили Тараса Шевченка. Так він протестував проти русифікації України. Докладніше.

21 січня 1990 року близько трьох мільйонів українців взялися за руки, поєднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ напередодні Дня Соборності України.

21 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Монголією.

21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – доларовим мільярдером. Докладніше.

<br />

Церковне свято 21 січня

21 січня вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна, то весна буде гарною.

Якщо небо вдень чисте – чекайте заморозків.

Що не можна робити 21 січня

Не можна бажати комусь зла.

Не можна брати гроші в борг.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна виходити надвір до світанку.