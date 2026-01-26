Live

Хвалят Житомир и Харьков, потому что ругают Киев — Лисичкин о зиме (видео)

Елена Нагорная
Соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин в интервью МГ «Объектив» высказал свое мнение, почему президент Владимир Зеленский публично хвалил Харьков и критиковал Киев за подготовку к зиме.

Тренд на обсуждение, почему Харьков оказался более готов к энергетическому террору, чем столица, президент Владимир Зеленский задал две недели назад. За этот комплимент харьковчане в соцсетях президента не поблагодарили. Ведь уже на следующий день российское РСЗО «Торнадо-С» ударило по одной из ключевых ТЭЦ, питающих Харьков. Обстрелы энергоинфраструктуры почти непрерывно продолжались всю ту неделю. И с минувшего понедельника в Харьковской области в полной мере ощутили их последствия.

Лисичкин напомнил, что меры по энергодецентрализации в Харькове финансировали не только из местного бюджета, но и из других источников.

«Государственные и партнеров, международные программы, кажется. Это были не только средства Харькова. Но я расцениваю эти заявления президента и окружения как то, что это больше не похвала только Харькова, а критика Киева… Я считаю, что люди должны понимать, что хвалят Житомир и Харьков, потому что ругают Киев», — отметил активист.

Он согласился, что на момент заявления Зеленского 14 января последствия энерготеррора и морозов в Харькове действительно были меньше, чем в столице. В то же время Лисичкин выразил убеждение, что и государственная помощь Киеву была меньше.

«Насколько я понимаю, средства выделялись, но не в достаточном количестве. Мое мнение, что если бы действующая власть в Харькове была в том конфликте, в котором находится Кличко с президентом сейчас, то Харькову было бы тяжелее. И, наоборот, если бы, условно, власть Киева была комплементарна к государственной власти, то им бы было легче сейчас», — считает активист.

26 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.

Автор: Елена Нагорная
