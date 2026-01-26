Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)

Співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив свою думку, чому президент Володимир Зеленський публічно хвалив Харків і критикував Київ за підготовку до зими.

Тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, президент Володимир Зеленський задав два тижні тому. За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергоінфраструктури майже безперервно тривали того тижня. І з минулого понеділка на Харківщині повною мірою відчули їхні наслідки.

Лісічкін нагадав, що заходи з енергодецентралізації у Харкові фінансували не тільки з місцевого бюджету, а й з інших джерел.

“Державне і партнерів, міжнародні програми, здається. Це не тільки кошти Харкова були. Але я розцінюю ці заяви президента й оточення як те, що це йде більше не похвала лише Харкова, а критика Києва… Я вважаю, що люди мають розуміти, що хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ”, – зазначив активіст.

Він погодився, що на момент заяви Зеленського 14 січня наслідки енерготерору та морозів у Харкові дійсно були меншими, ніж у столиці. Водночас Лісічкін висловив переконання, що й державна допомога Києву була меншою.

“Наскільки я розумію, кошти виділялись, але не в достатній кількості. Моя думка, що якби діюча влада у Харкові була в тому конфлікті, в якому перебуває Кличко до президента зараз, то Харкову було б важче. І, навпаки, якщо б там, умовно, влада Києва була компліментарна до державної влади, то їм би було легше зараз”, – вважає активіст.

26 січня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.