Live

Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)

Оригінально 18:41   26.01.2026
Олена Нагорна
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)

Співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив свою думку, чому президент Володимир Зеленський публічно хвалив Харків і критикував Київ за підготовку до зими.

Тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, президент Володимир Зеленський задав два тижні тому. За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергоінфраструктури майже безперервно тривали того тижня. І з минулого понеділка на Харківщині повною мірою відчули їхні наслідки.

Лісічкін нагадав, що заходи з енергодецентралізації у Харкові фінансували не тільки з місцевого бюджету, а й з інших джерел.

“Державне і партнерів, міжнародні програми, здається. Це не тільки кошти Харкова були. Але я розцінюю ці заяви президента й оточення як те, що це йде більше не похвала лише Харкова, а критика Києва… Я вважаю, що люди мають розуміти, що хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ”, – зазначив активіст.

Він погодився, що на момент заяви Зеленського 14 січня наслідки енерготерору та морозів у Харкові дійсно були меншими, ніж у столиці. Водночас Лісічкін висловив переконання, що й державна допомога Києву була меншою.

“Наскільки я розумію, кошти виділялись, але не в достатній кількості. Моя думка, що якби діюча влада у Харкові була в тому конфлікті, в якому перебуває Кличко до президента зараз, то Харкову було б важче. І, навпаки, якщо б там, умовно, влада Києва була компліментарна до державної влади, то їм би було легше зараз”, – вважає активіст.

26 січня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.

Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
26.01.2026, 18:41
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
26.01.2026, 14:48
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова: з’явилися фото (доповнюється)
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова: з’явилися фото (доповнюється)
26.01.2026, 16:42
Погрожував жінкам вбивством у Куп’янську: полоненого окупанта судитимуть
Погрожував жінкам вбивством у Куп’янську: полоненого окупанта судитимуть
26.01.2026, 16:30
На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку
На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку
26.01.2026, 16:10

Новини за темою:

26.01.2026
«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)
24.01.2026
Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту
21.01.2026
Немає попиту на пункти незламності: що з комендантською годиною на Харківщині
20.01.2026
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
17.01.2026
Атакує “Генерал Мороз”: огляд фронту (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 18:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співзасновник ГО «ХАЦ» Євген Лісічкін в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, чому президент Володимир Зеленський публічно хвалив Харків і критикував Київ за підготовку до зими.".