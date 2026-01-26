Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
Співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив свою думку, чому президент Володимир Зеленський публічно хвалив Харків і критикував Київ за підготовку до зими.
Тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, президент Володимир Зеленський задав два тижні тому. За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергоінфраструктури майже безперервно тривали того тижня. І з минулого понеділка на Харківщині повною мірою відчули їхні наслідки.
Лісічкін нагадав, що заходи з енергодецентралізації у Харкові фінансували не тільки з місцевого бюджету, а й з інших джерел.
“Державне і партнерів, міжнародні програми, здається. Це не тільки кошти Харкова були. Але я розцінюю ці заяви президента й оточення як те, що це йде більше не похвала лише Харкова, а критика Києва… Я вважаю, що люди мають розуміти, що хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ”, – зазначив активіст.
Він погодився, що на момент заяви Зеленського 14 січня наслідки енерготерору та морозів у Харкові дійсно були меншими, ніж у столиці. Водночас Лісічкін висловив переконання, що й державна допомога Києву була меншою.
“Наскільки я розумію, кошти виділялись, але не в достатній кількості. Моя думка, що якби діюча влада у Харкові була в тому конфлікті, в якому перебуває Кличко до президента зараз, то Харкову було б важче. І, навпаки, якщо б там, умовно, влада Києва була компліментарна до державної влади, то їм би було легше зараз”, – вважає активіст.
26 січня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.
Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: енергетика, новини Харкова, обстріли, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 18:41;